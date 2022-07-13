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Брюссель срочно готовит бункер на 100 человек — самых-самых важных

Брюссель срочно готовит бункер на 100 человек — самых-самых важных

Опасаясь прослушки со стороны России и Китая, ЕС оборудует зал для секретных переговоров В Евросоюзе собираются построить защищенный бункер, в котором европейские лидеры смогут вести переговоры, не опасаясь прослушки со стороны России и Китая.

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