Брюссель срочно готовит бункер на 100 человек — самых-самых важных

Опасаясь прослушки со стороны России и Китая, ЕС оборудует зал для секретных переговоров В Евросоюзе собираются построить защищенный бункер, в котором европейские лидеры смогут вести переговоры, не опасаясь прослушки со стороны России и Китая.
Опасаясь прослушки со стороны России и Китая, ЕС оборудует зал для секретных переговоров В Евросоюзе собираются построить защищенный бункер, в котором европейские лидеры смогут вести переговоры, не опасаясь прослушки со стороны России и Китая.
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