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Мюнхен (ATP). Финал. Зверев сыграет с Шелтоном

Мюнхен (ATP). Финал. Зверев сыграет с Шелтоном

Сетка турнира здесь. BMW Open Мюнхен, Германия 14 – 20 апреля 2025 ATP 500 Призовой фонд – 2 500 000 евро Открытые корты, грунт Финал Александр Зверев (Германия)  Бен Шелтон (США) Дата проведения 20 апреля, 14.

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