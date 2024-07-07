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Царьград

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Зрители обнаружили новый киноляп в знаменитом "Служебном романе"

Зрители обнаружили новый киноляп в знаменитом "Служебном романе"

Режиссёр допустил неточность с маникюром ВерочкиВ 1977 году Эльдар Рязанов выпустил в свет знаменитый "Служебный роман".

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