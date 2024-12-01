Песков: Путин не пытался показать силу, когда опоздал на саммите G8 в 2007 году

Российский президент Владимир Путин не пытался "что-то доказать" западным лидерам, когда опоздал на одну из встреч на саммите "Большой восьмерки" (G8) в 2007 году, заявил в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.