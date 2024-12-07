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Минобороны: ВС РФ поразили объекты энергетики, снабжавшие украинский ОПК

Минобороны: ВС РФ поразили объекты энергетики, снабжавшие украинский ОПК

Российская авиация, ударные беспилотники и артиллерия провели успешную атаку на украинские объекты в сфере энергетики, являющиеся источником энергоснабжения для предприятий оборонно-промышленного комплекса Украины.

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