Минобороны: ВС РФ поразили объекты энергетики, снабжавшие украинский ОПК

Российская авиация, ударные беспилотники и артиллерия провели успешную атаку на украинские объекты в сфере энергетики, являющиеся источником энергоснабжения для предприятий оборонно-промышленного комплекса Украины.
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