Пять передач Макдэвида и хет-трик Хаймана помогли «Эдмонтону» обыграть «Лос-Анджелес»

«Эдмонтон» забросил семь шайб в ворота «Лос-Анджелеса» и повел в серии. Ранним утром 23 апреля (мск) в Эдмонтоне завершился первый матч четвертьфинальной серии плей-офф Кубка Стэнли Западной конференции НХЛ, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Лос-Анджелес Кингз».