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Деньги, амбиции и авторские права: как разрушились 8 знаменитых дуэтов российского шоу-бизнеса

Деньги, амбиции и авторские права: как разрушились 8 знаменитых дуэтов российского шоу-бизнеса

На сцене эти артисты выглядели неразлучными: забитые стадионы, гремящие на всю страну шлягеры и видимость крепкой дружбы.

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