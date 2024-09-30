Совфед: в РФ могут установить ответственность за использование карт для 3-х лиц

В Совете Федерации разработали рекомендацию для Центрального банка России для создания документа, который установит ответственность за использование банковских карт или электронных кошельков в интересах третьих лиц из корыстных побуждений или передачу им своих счетов для таких целей.
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