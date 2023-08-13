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«Реал» давал 5 млн евро за аренду Мамардашвили с опцией выкупа за 25 млн. «Валенсия» отказалась

«Реал» давал 5 млн евро за аренду Мамардашвили с опцией выкупа за 25 млн. «Валенсия» отказалась

По информации Deportes COPE Valencia, «лос чес» отклонили предложение мадридского клуба о переходе 22-летнего вратаря.

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