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Петербургский дневник

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Прокуратура требует спасти здание почтовой станции в деревне Каськово

Прокуратура требует спасти здание почтовой станции в деревне Каськово

Оно является памятником федерального значения В Волосовском районе Ленинградской области прокуратура обнаружила, что памятник федерального значения «Здание почтовой станции» в деревне Каськово находится в неудовлетворительном состоянии.

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