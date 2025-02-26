Прокуратура требует спасти здание почтовой станции в деревне Каськово

Оно является памятником федерального значения В Волосовском районе Ленинградской области прокуратура обнаружила, что памятник федерального значения «Здание почтовой станции» в деревне Каськово находится в неудовлетворительном состоянии.
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