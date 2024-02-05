В Татарстане четыре человека погибли в ДТП

В Татарстане случилось три трагических ДТП вечером 4 февраля. Об этом сообщает Госавтоинспекция РТ. Первый инцидент произошел около 18 часов в Высокогорском районе, где легковой автомобиль Huyndai столкнулся с фурой на трассе М7.