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ГТРК Татарстан

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В Татарстане четыре человека погибли в ДТП

В Татарстане четыре человека погибли в ДТП

В Татарстане случилось три трагических ДТП вечером 4 февраля. Об этом сообщает Госавтоинспекция РТ. Первый инцидент произошел около 18 часов в Высокогорском районе, где легковой автомобиль Huyndai столкнулся с фурой на трассе М7.

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