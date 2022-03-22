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Министр обороны Британии пообещал Вовану и Лексусу помочь Украине с ядерными оружием

Министр обороны Британии пообещал Вовану и Лексусу помочь Украине с ядерными оружием

Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) от лица премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля поговорили с главой Минобороны Великобритании Беном Уоллесом на предмет поддержки Украины в разработке ядерного оружия.

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