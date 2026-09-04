Сила в правде
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Сила в правде

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80% тепловых станций лежат, Триполье и Змиев вычеркнуты. Почему атом и 400 тысяч оборонщиков всё ещё держат войну

80% тепловых станций лежат, Триполье и Змиев вычеркнуты. Почему атом и 400 тысяч оборонщиков всё ещё держат войну

Пинчук сверил Украину с планкой США 1960-х: 50–75% промышленности и четверть населения. Лето 2026 даёт 14,5% инфраструктуры, живые АЭС и 400 тысяч в оборонке.

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