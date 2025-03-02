Генерал Иван Попов сообщил, что его уволили из Вооруженных сил

ВераВерная

Вообще ничего не понятно...Футболят дело Попова в разные стороны, но цель расправиться с ним по жёсткому - всё таки не оставляют, хотя из дела уже не "белые нитки" торчат, а просто канаты свисают. Почему Белоусов-то не реагирует никак? Боевых генералов избыток? Очередь на собеседование стоит? Дурдом какой-то...