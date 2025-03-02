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Генерал Иван Попов сообщил, что его уволили из Вооруженных сил

Генерал Иван Попов сообщил, что его уволили из Вооруженных сил

ТАСС: генерала Ивана Попова уволили из Вооруженных сил Попов сообщил, что случайно узнал о своем увольнении и не получал никаких уведомлений.

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Комментарии
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ВераВерная
Вообще ничего не понятно...Футболят дело Попова в разные стороны, но цель расправиться с ним по жёсткому - всё таки не оставляют, хотя из дела уже не &quot;белые нитки&quot; торчат, а просто канаты свисают. Почему Белоусов-то не реагирует никак? Боевых генералов избыток? Очередь на собеседование стоит? Дурдом какой-то...
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7 час.
Семен Демин
Дело в суде. Следствие уже не при делах. Если только суд отправит дело на дополнительное расследование.
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6 час.
Андрей
Вы еще главнокомандующего вспомните! И не министр обороны руководит войсками. Непосредственным руководством ВС осуществляет Генеральный штаб возглавляемый Герасимовым!
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5 час.
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