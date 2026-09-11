Премьер Польши Туск объявил о создании аналога Starlink

Польша разрабатывает собственный аналог спутниковой связи Starlink, заявил премьер Дональд Туск. До конца года планируется запуск девяти военных спутников.
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