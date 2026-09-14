TMZ: смерть экс-невесты Кличко Панеттьери могла наступить от наркотиков

Причиной смерти американской актрисы Хайден Панеттьери, известной также как бывшая невеста боксера Виталия Кличко, могла стать передозировка наркотическими веществами.
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