Экипаж русского танка полтора месяца вёл огонь из обездвиженной машины

Танкисты жили в поле и выполняли боевые задачи, поднося снаряды под ударами дронов.Экипаж русского танка 239-го гвардейского танкового полка группировки "Центр" в течение полутора месяцев вёл огонь из уцелевшего орудия после того, как боевая машина была обездвижена в результате вражеского удара.