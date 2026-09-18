Экипаж русского танка полтора месяца вёл огонь из обездвиженной машины

Танкисты жили в поле и выполняли боевые задачи, поднося снаряды под ударами дронов.Экипаж русского танка 239-го гвардейского танкового полка группировки "Центр" в течение полутора месяцев вёл огонь из уцелевшего орудия после того, как боевая машина была обездвижена в результате вражеского удара.
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