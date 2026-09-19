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ВЕСТИ КРЫМ

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Сегодня утром по всему Крыму вновь открылись избирательные участки

Сегодня утром по всему Крыму вновь открылись избирательные участки

Ваш браузер не поддерживает видео. Отдать голос граждане могут до 20:00. Напомним, в первый день выборов проголосовать успели более 370 тысяч крымчан.

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