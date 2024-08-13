Петрозаводчанин выполнил задания аферистов и потерял 680 тысяч рублей

Молодой человек бронировал для мошенников номера в отелях и надеялся получить прибыль. В УМВД России по Петрозаводску возбуждено уголовное дело по факту крупного мошенничества, жертвой которого стал 26-летний горожанин.
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