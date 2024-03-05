Что запрещает народный календарь 5 марта 2024 года Елена ГалицкаяСегодня, 5 марта, верующие в православие отмечают память преподобного Тимофея, который считается покровителем исцеления от болезней и изгнания злых духов.
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