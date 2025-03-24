ЦБ РФ продлил на полгода ограничения на переводы средств нерезидентов

Центробанк продлил ограничения на переводы за рубеж средств нерезидентов из недружественных стран. Речь о переводах со счетов, открытых физическими и юридическими лицами у российских брокеров и доверительных управляющих.
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