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ЦБ РФ продлил на полгода ограничения на переводы средств нерезидентов

Центробанк продлил ограничения на переводы за рубеж средств нерезидентов из недружественных стран. Речь о переводах со счетов, открытых физическими и юридическими лицами у российских брокеров и доверительных управляющих.

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