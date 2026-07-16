17 июля: какой сегодня день

17 июля отмечается День основания морской авиации Военно-Морского Флота Российской Федерации. В этот день 1916 года над Балтийским морем русские лётчики одержали победу в воздушном бою в ходе Первой мировой войны.
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