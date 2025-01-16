Público: в Европе вырастут цены из-за прекращения транзита газа через Украину

(Пред)последняя война за газ © РИА Новости Илья Питалев Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ИноСМИ Новый год начался с прекращения транзита российского газа в Европу через Украину – Киев отказался продлевать договор, пишет Público.