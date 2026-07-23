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Пьяный житель Ярославля набил стекол в туристическом автобусе на полмиллиона рублей

Пьяный житель Ярославля набил стекол в туристическом автобусе на полмиллиона рублей

В полицию Кировского района Ярославля обратился владелец туристического автобуса «Скания». Транспорт, оставленный на ночь припаркованным на Красном съезде, утром оказался поврежден: некто разбил лобовое и боковые стекла.

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