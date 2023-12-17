Звезда боевиков Майкл Джей Уайт: от Киокушина до системы Билла Уоллеса

Вниманию читателей Superkarate.ru предлагается перевод статьи Эндрю Брайана для BlackBeltMag об известном актере боевиков Майкле Джей Уайте – в своих размышлениях автор не только рассказывает о пути американца от Киокушина до системы Билла Уоллеса, но и успевает сделать несколько крайне спорных утверждений – оставляем их на суд посетителей нашего ресурса.