СК: при теракте ВСУ в населенном пункте Курской области был ранен мирный житель

Михаил Терещенко/ТАСС Мирный житель был ранен при атаке боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) в селе Сухиновка Курской области, сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.
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