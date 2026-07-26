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ИА Регнум

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Моисеев: в составе ВМФ уже есть носители ядерных суперторпед «Посейдон»

Моисеев: в составе ВМФ уже есть носители ядерных суперторпед «Посейдон»

В составе Военно-морского флота России уже находится носитель ядерных суперторпед «Посейдон». Об этом 26 июля заявил главнокомандующий ВМФ России адмирал Александр Моисеев в программе «Военная приемка» на телеканале «Звезда».

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