Дадонов сделал 2 передачи в матче с «Вегасом». У него 25 очков в 48 играх в сезоне

Форвард «Далласа» дважды ассистировал партнерам в матче регулярного чемпионата НХЛ. На счету 35-летнего россиянина стало 25 (12+13) очков в 48 играх в текущем сезоне при полезности «+8» и среднем времени на льду 14:06.
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