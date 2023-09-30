Театр абсурда
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Театр абсурда

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"Скажем честно... все знают, что Россия и лично Путин распяли Христа...."

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"Если в эмигрантском кризисе виноват Путин, то и динозавров извел тоже он" (ТВ LCI и его зрители зажигают) "Скажем честно.

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