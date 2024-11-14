В Волгоградской области произошло повреждение участка магистрального газопровода

Во Фроловском районе Волгоградской области проводятся восстановительные работы в связи с повреждением на участке магистрального газопровода, сообщил начальник службы по связям со СМИ «Газпром трансгаз Волгоград» Андрей Шефатов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии