The global LNG supply crunch has made Europe’s last-standing coal-fired power plants profitable this year as gas supply costs soar while the need for conventional generation to stabilize grids remains.
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