© Yves Herman/ReutersСтраны Прибалтики и Скандинавии начали принимать меры вплоть до экспроприации (принудительное изъятие) принадлежащих россиянам домов, называя подобную собственность «троянскими конями».
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