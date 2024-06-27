За прошедшие сутки в регионе зарегистрировано два дорожно-транспортных происшествия с пострадавшими

В Ивановском районе в 10-00 на четвертом километре автодороги «Иваново-Ярославль» 59-летний мужчина, управляя автобусом «Реал» (20 пассажиров в салоне), при обгоне совершил столкновение с обгоняемым и поворачивающим налево трактором «Беларус 821» с прицепом, под управлением 56-летнего мужчины, с последующим наездом на столб линии электропередач и опрокидыванием.