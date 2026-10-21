В Госдуме поддержали идею заранее уведомлять владельцев автомобилей о предстоящей эвакуации. Речь идет о законопроекте, который подготовил Минтранс: согласно документу, отправить машину на спецстоянку можно будет только после того, как водитель получит цифровое сообщение в личном кабинете на портале «Госуслуги».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ЛЛ Бывшему пилоту Се...
- ИС Бывшему пилоту Се...
- Премьер Дании зая...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым