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Удар ракетами «Орешник» назвали посланием Западу

Удар российскими ракетными системами средней дальности «Орешник» — это недвусмыссленное послание странам Запада, спонсирующим Украину.

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Комментарии
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АЖ
Александр Жигилий
Кстати, таким оружием видимо обладает и Иран! Ведь недавно один из их лидеров заявил, что им не надо ядерное оружие. У них есть намного сильнее ядерного! Тогда многие посчитали это заявление блефом ! Но после удара &amp;quot;Орешником&amp;quot; и в Израиле задумаются наверняка! Мы ведь дружим с Ираном, а этотуже не шутки!!!!!!!!!!!!
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