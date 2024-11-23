Удар ракетами «Орешник» назвали посланием Западу

АЖ

Александр Жигилий

Кстати, таким оружием видимо обладает и Иран! Ведь недавно один из их лидеров заявил, что им не надо ядерное оружие. У них есть намного сильнее ядерного! Тогда многие посчитали это заявление блефом ! Но после удара &quot;Орешником&quot; и в Израиле задумаются наверняка! Мы ведь дружим с Ираном, а этотуже не шутки!!!!!!!!!!!!