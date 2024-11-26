Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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"Россия виновна как нация": Гостья из США публично отчитает русских в Екатеринбурге. А теперь вопрос

"Россия виновна как нация": Гостья из США публично отчитает русских в Екатеринбурге. А теперь вопрос

Царьград Фото: Scott Mc Kiernan/Globallookpress Гостья из США приедет в Екатеринбург, чтобы публично отчитать русских: "Россия виновна как нация".

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Комментарии
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Severyanin
Когда уже Россия перестанет собирать из развратной, гомосексуальной европки, и пока ещё соединённых штатов, всякую грязь? Откуда может появиться гордость за страну, когда нас обсирает всякая шваль? Уму непостижимо! Как же мы дошли до такого? Наши герои борются с бандеровскими нацистами, а либерфрены отечественные гадят и гадят, гадят и гадят! И дерьмо у них не кончается. Может пора почистить канализацию в либерфрении? Не может достойно и праведно жить страна, с двумя противоположными идеологиями!
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3 час.
Илхом Умаров
Эту дуру надо срочно ликвидировать. Или пожизненное. Или на СВО снаряды подносить.
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3 час.
M_Tatiana_V
А книжонку свою хочет в России продавать. Понимает, что больше ее нигде покупать не будут. Отменить сборище с участием Нины Хрущевой-2 (по виду такая же @@@ как и первая) - это полдела, даже наверное меньше. Надо не позволить продавать у нас ее книжонки. Пусть в трубу вылетит со своими писательскими потугами.
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2 час.

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