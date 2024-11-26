"Россия виновна как нация": Гостья из США публично отчитает русских в Екатеринбурге. А теперь вопрос

Severyanin

Когда уже Россия перестанет собирать из развратной, гомосексуальной европки, и пока ещё соединённых штатов, всякую грязь? Откуда может появиться гордость за страну, когда нас обсирает всякая шваль? Уму непостижимо! Как же мы дошли до такого? Наши герои борются с бандеровскими нацистами, а либерфрены отечественные гадят и гадят, гадят и гадят! И дерьмо у них не кончается. Может пора почистить канализацию в либерфрении? Не может достойно и праведно жить страна, с двумя противоположными идеологиями!