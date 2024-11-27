Развожаев: Над морем у Севастополя сбили две воздушные цели

Среда, 27 ноября. «Крым 24».Утром 27 ноября над акваторией Черного моря возле Севастополя военные РФ, по предварительной информации, уничтожили две воздушные цели.
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