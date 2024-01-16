Погибли мать и двое детей: кадры с места страшного пожара под Новосибирском

Трагедия произошла в Ордынском районе, жители дома отказались использовать пожарный извещатель.Страшный пожар унёс жизни матери и двоих детей в Ордынском районе Новосибирской области – опубликованы первые кадры с места трагедии.
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