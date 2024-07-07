Пожар на газораспределительном предприятии в Крыму локализован

В Крыму произошел крупный пожар на газораспределительном узле площадью около 1500 квадратных метров. Пожар произошел после аварии на газораспределительном устройстве в районе Алушты, где разгерметизация подвесного моста газовой трубы привела к возгоранию, которое начало охватывать лесной массив.