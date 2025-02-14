Нужен ли вертолет на поле боя? Мир меняется, и сегодня мы становимся свидетелями того, как это происходит.
Нужен ли вертолет на поле боя?
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ВА
Владимир Акулов
Могучие военные бронированные *чудища* - огромные корабли , вертолеты , танки сейчас легко уничтожаются *копеечными* ракетами и дронами... Пока *щит* побеждает *меч*... В будущем автоматические миниатюрные военные платформы с ИИ в небе и на земле будут сражаться сами с собой и гоняться за одиноким солдатом...
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