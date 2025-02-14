Нужен ли вертолет на поле боя?

ВА

Владимир Акулов

Могучие военные бронированные *чудища* - огромные корабли , вертолеты , танки сейчас легко уничтожаются *копеечными* ракетами и дронами... Пока *щит* побеждает *меч*... В будущем автоматические миниатюрные военные платформы с ИИ в небе и на земле будут сражаться сами с собой и гоняться за одиноким солдатом...