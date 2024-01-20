18 января на базе государственного учреждения образования ´Детский сад № 69 г. Бобруйска´ прошло методическое объединение учителей-дефектологов учреждений дошкольного образования по теме ´Логоритмика, как эффективный метод преодоления речевых нарушений у воспитанников с особенностями психофизического развития путем развития двигательной сферы´.