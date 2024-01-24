Генсек НАТО: «Прямой угрозы со стороны России странам НАТО нет, но мы бдительны»

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что не видит прямой или непосредственной угрозы со стороны России какому-либо государству-члену НАТО, хотя Альянс усилил свою бдительность, чтобы предотвратить нападение.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии