Помощь Израилю и Тайваню, запрет тиктока: за что проголосовала Палата представителей США наряду с помощью Украине

Автор фото, EPA Палата представителей Конгресса США, которую контролируют республиканцы, проголосовала за пакет помощи на общую сумму в 95 млрд долларов США на различные цели, связанные с поддержкой зарубежных союзников: прежде всего Украины, но также Израиля и Тайваня — и еще на некоторые сопутствующие этому, по мысли законодателей, цели.
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