Интернет узнал, как в Челябинске поступили с русским: "Расформировать УФМС, запретить мигрантов"

АНГЕЛ АНГЕЛ

Показать прирост населения, выплачивать пришлым за рождение ребенка в Москве или Питере и получит за это 10 тыс.руб. как только чинуши и политики не стараются на бумаге улучшить демографию в своем регионе, а изменить смертность от количества раковых заболеваний и достижений в этом вопросе уменьшить. Просто абсурд ради статистики но не для того чтобы решать проблему. То что пришлые не решение проблем в России это факт, но некомпетентность и непрофессионализм политиков и чиновников привел к беспределу, росту преступности, наркомании, ввозу заболеваний и резкому ухудшению эпидемиологической ситуации и т.д. Пришло время не просто наводить порядок, а проводить чистку из за коррупции во всех ветвях власти и по всей ее вертикали внутреннюю СВО по выдворению пришлых, и привлечению к ответственности политиков, чиновников, правоохранительные , судебные органы.При существующей миграционной политике последствия будут непредсказуемыми. В России нет нехватки рабочих ресурсов, в России отсутствуют мозги у политиков и чиновников, вместе с бизнесменами и голова у них приложение к пятой точке...