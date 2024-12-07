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Закон, порядок, государство

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В зоне СВО специалисты ремонтной роты группировки войск «Восток» в круглосуточном режиме восстанавливают поврежденную технику

В зоне СВО специалисты ремонтной роты группировки войск «Восток» в круглосуточном режиме восстанавливают поврежденную технику

В ремонтной роте не только восстанавливают поврежденную в бою технику, но и устанавливают бронепластины, наваривают дополнительную защиту в виде металлических решеток и цепей.

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