ВАРЯГИ. КТО ОНИ? ОТКУДА ПРИШЛИ?

ВБ

Виктор Березин

Мы всегда помнили свой род и земли из которых пришли.Варяги не имеют отношения к скандинавам ,норманнам и германцам.Да варяги жили на тех землях где сейчас живут прибалты.Немцы,поляки ,Литва,Латвия,Эстония.Последние были куплены в Швеции,Норвегии ,Финляндии где были рабами.И поселины на эти земли.При Иване Грозном из Белоруссии варягам пришлось уйти на Урал/Усолье Пермское/. Варяги это славяни ,солевары.их сила была в том что соль часто была дороже золота.А караваны охранять они набирали лучшее витязей.И было всё ровно из какого он народа.Ближе всех по родству Белорусы,Чехи,Русские. Виктор Игоревич,онже Витовт Бер. потомок Витовта Великого/Бер/. Да прозвища варягов не скланяются.