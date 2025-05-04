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Велемудр. Мир тесен.

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ВАРЯГИ. КТО ОНИ? ОТКУДА ПРИШЛИ?

ВАРЯГИ. КТО ОНИ? ОТКУДА ПРИШЛИ?

Кто такие Варяги? И откуда идут корни их происхождения. Вот что мне удалось найти. По современно истории Варяги — это «люди меча» или «верные».

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Комментарии
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Александр Николаевич
Варяги это люди контролирующие водные пути
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15 час.
ВБ
Виктор Березин
Мы всегда помнили свой род и земли из которых пришли.Варяги не имеют отношения к скандинавам ,норманнам и германцам.Да варяги жили на тех землях где сейчас живут прибалты.Немцы,поляки ,Литва,Латвия,Эстония.Последние были куплены в Швеции,Норвегии ,Финляндии где были рабами.И поселины на эти земли.При Иване Грозном из Белоруссии варягам пришлось уйти на Урал/Усолье Пермское/. Варяги это славяни ,солевары.их сила была в том что соль часто была дороже золота.А караваны охранять они набирали лучшее витязей.И было всё ровно из какого он народа.Ближе всех по родству Белорусы,Чехи,Русские. Виктор Игоревич,онже Витовт Бер. потомок Витовта Великого/Бер/. Да прозвища варягов не скланяются.
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11 час.
Владимир Петров
Бредятинка.
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7 час.
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