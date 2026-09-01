Бравада ради траншей и удары по детсадам: Захарова раскрыла стратегию Киева

С началом нового учебного года киевский режим фактически выделил российские школы и детские сады в отдельную категорию целей для своих атак, пытаясь запугать мирное население, заявила 1 сентября на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова .
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