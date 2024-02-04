Экономист Сироткин: банковские вклады помогут сохранить деньги, но не заработать

Банковские вклады не смогут покрыть реальную инфляцию, поэтому на них невозможно заработать. Об этом агентству «Прайм» сообщил старший преподаватель кафедры банковского дела Университета «Синергия» Андрей Сироткин.
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