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Дональд Трамп заявил, что весь мир уважал США, а теперь смеется над страной

Дональд Трамп заявил, что весь мир уважал США, а теперь смеется над страной

Трамп заявил, что США не может позволить себе превратиться в посмешище.Бывший глава Белого дома, а ныне – кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты Америки не могут себе позвонить стать посмешищем.

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