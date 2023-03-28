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Своевременная расчистка русла реки Элистинки спасла город от подтопления

Своевременная расчистка русла реки Элистинки спасла город от подтопления

Своевременная расчистка русла реки Элистинка, которая была проведена с опережением плана, показала важный опыт взаимодействия администрации Республики Калмыкия с подрядчиками и хороший результат — город этой весной был спасен от подтопления.

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